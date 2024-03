Padova-Vicenza, quote e pronostico del match

La classifica del girone A di Serie C vede al comando il Mantova di Davide Possanzini . In seconda posizione si trova il Padova che nel corso della 30ª giornata di campionato si appresta a ricevere un Vicenza reduce da ben 5 vittorie consecutive in campionato.

Anche il Padova sta attraversando uno straordinario periodo di forma, con 15 gol all'attivo e soltanto 2 al passivo la squadra allenata da Vincenzo Torrente ha fatto registrare 6 vittorie e 2 pareggi nelle precedenti 8 gare ufficiali.

Padroni di casa favoriti

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.65 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.05. Il Vicenza in trasferta è reduce da 4 sfide terminate sempre con un numero di reti compreso tra 2 e 4. Allo stadio Euganeo la possibilità che il match finisca con il Multigol 2-4 al novantesimo è offerta su Cplay a 1.65, su Snai a 1.62 e su Goldbet a 1.60. Interessante la "combo" 1X+Multigol 2-4 proposta a 1.80.