De Rossi contro De Zerbi: chi vince? Il pronostico di Roma-Brighton

Amici fuori, rivali in campo. De Rossi e De Zerbi sono pronti a sfidarsi nell'andata degli ottavi di Europa League . La Roma è sopravvissuta alla guerra di nervi dei calci di rigore contro il Feyenoord mentre il Brighton ha saltato l'appuntamento dei playoff in virtù del primo posto ottenuto nel gruppo B (4 vittorie, un pari e un ko) davanti al Marsiglia .

Per le quote giallorossi favoriti

Il Brighton è squadra a due facce, temibile ma altalenante. Nelle 3 trasferte di Europa League ha pareggiato 2-2 a Marsiglia, vinto 2-0 contro l'Ajax e 1-0 ad Atene contro l'AEK. Fragorose però le cadute dei Gabbiani, lo 0-3 esterno col Fulham è solo la più recente ma a far storcere il naso a De Zerbi è stata anche la debacle rimediata sul campo del Luton (0-4 a fine gennaio). La Roma, reduce dal roboante 4-1 al Monza, proverà a mettere in difficoltà la retroguardia degli inglesi che in sei delle ultime sette trasferte hanno fatto registrare l'Over 2,5.

Giallorossi favoriti sulle lavagne degli operatori di scommesse. Cplay paga 2.18 il segno 1 finale, offerta che scende a 2.15 su Snai e a 2.10 su Sisal. Non male la combo 1X+Over 1,5, che renderebbe 1.68 volte la posta.