Pronostici Conference League, le quote di Maccabi Haifa-Fiorentina

Una "combo" per questo match

I bookie sorridono alla compagine toscana anche se nelle recenti partite disputate in trasferta non sia mai riuscita a trovare la strada del successo. La "Viola" ha senza dubbio le potenzialità per invertire questo trend, il "2" al termine del secondo tempo è proposto su Cplay a 1.67 mentre su Goldbet e Better paga 1.63.

La Fiorentina nelle tre trasferte disputate nella fase a gironi del torneo ha sempre messo a segno una o due reti. Il Multigol Ospite 1-2 è in lavagna a 1.54. Da provare la "combo" X2+Multigol 1-3 che moltiplica una qualsiasi puntata per 1.75.