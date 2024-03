Rubrica "I Marcatori del Re", ecco i consigli del Re del Betting

Torna l'appuntamento con i consigli sui marcatori di Serie A di Riccardo Galli , meglio conosciuto come " Il Re del Betting ". Dopo i successi della scorsa settimana il tipster , sempre molto seguito sui social, va a caccia di altri trionfi. Ecco chi sono " I Marcatori del Re " per questo weekend di Serie A .

NAPOLI-TORINO: Dopo il rigore mancato nella precedente gara la voglia di segnare di OSIMHEN sarà alle stelle, vedo lui come probabile marcatore di questa partita con un Napoli che è finalmente tornato a giocare al calcio.

CAGLIARI-SALERNITANA: Partita da dentro o fuori per la Salernitana, importantissima anche per il Cagliari. Proviamo una quota alta facendo cadere la scelta su CANDREVA della Salernitana che su calcio di punizione rigore o qualche tiro dei suoi da fuori area può siglare la sorpresa di giornata.

SASSUOLO-FROSINONE: Scontro salvezza con il Frosinone, sicuramente messo meglio in classifica e con meno da perdere. Il Sassuolo non riesce più a far risultato. Ci prendiamo il bomber di casa PINAMONTI, il marcatore più idoneo per questa gara.

BOLOGNA-INTER: Inter che ha ormai ipotecato il tricolore, Bologna che insegue il sogno Champions. La scorsa settimana abbiamo centrato ZIRKZEE; questa settimana è più dura, visto che l’Inter subisce veramente poco ed ha la Champions in settimana a Madrid. Durissima trovare un marcatore visto il possibile turnover di Inzaghi; quindi, diamo ancora fiducia all’olandese del Bologna.

GENOA-MONZA: Due squadre che stanno facendo un buon campionato, in questa gara è possibile il ritorno al gol di GUDMUNDSSON per il Genoa, visto in grande spolvero contro l’Inter a Milano.

LECCE-VERONA: attaccanti non di spicco in questa gara, difficilissimo pronosticare un marcatore, ma faccio il nome di BANDA per il Lecce che, con la sua velocità, può dar fastidio alla non irresistibile difesa veronese.

MILAN-EMPOLI: per me tornerà al gol GIROUD, autore di una buona prestazione all’Olimpico con la Lazio. Da un suo tocco nasce il vantaggio nella scorsa partita, questa può essere quella giusta.

JUVENTUS-ATALANTA: con VLAHOVIC squalificato dopo la rete stupenda di Napoli, voglio dare fiducia a CHIESA per questa gara difficile ed importante.

FIORENTINA-ROMA: squadre impegnate in settimana in Europa, difficile capire come riprenderanno la marcia in campionato e chi scenderà in campo dopo le fatiche di coppa. Fiducia ancora a DYBALA (preso come marcatore a Monza) ed in caso di assenza dell’argentino ancora a LUKAKU (marcatore di copertina preso la scorsa settimana).

LAZIO-UDINESE: fatiche di coppa sulle gambe per la Lazio che deve riprendere la marcia in campionato dopo lo stop con il Milan ed una sconfitta molto dura in Germania. Proviamo la gran quota di un centrocampista e la mia scelta ricade su LUIS ALBERTO.

N.B. controllare sempre le formazioni ufficiali prima di fare la vostra scelta.

