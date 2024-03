Verstappen-Leclerc, duello in Arabia Saudita. MotoGp, è sfida Bagnaia-Marquez

Sarà un weekend a tutto motori quello che sta per arrivare. Per la Formula 1 si corre il secondo GP stagionale, in Arabia Saudita , mentre il Motomondiale apre i battenti con il Gran Premio del Qatar , con appuntamento a Lusail dall'8 al 10 marzo. Scopriamo le quote dei bookmaker .

GP Arabia Saudita, chi vince secondo i bookie. Leclerc primo in qualifica?

Lo ha "detto" la gara in Bahrain, lo ha confermato Leclerc: Verstappen fa corsa a parte. Ma le Ferrari di Sainz e Leclerc, rispettivamente terzo e quarto a Sakhir, sono apparse in crescita rispetto alla scorsa stagione. Certo, i problemi ai freni della monoposto di Leclerc andranno risolti ma le prime sensazioni sono state positive. Dunque, la Ferrari è pronta a dare la caccia a Max, sia in qualifica che in gara.

In lavagna il divario tra Verstappen e la concorrenza è decisamente abissale se si considera il Gran Premio. La vittoria di Verstappen è offerta a 1.25, Perez (secondo in Bahrain) e Leclerc seguono a debita distanza, entrambi offerti a 10. Un eventuale exploit di Sainz pagherebbe 15 volte la puntata, ancora più defilati Norris e Hamilton proposti a 25.

In qualifica invece la Ferrari di Leclerc è molto più vicina, in quota, al leader Maximo. L'ipotesi che Leclerc, già secondo a Sakhir, riesca a trovare il guizzo per la pole paga 2.75 mentre il miglior tempo per il cannibale Verstappen è un'ipotesi offerta al doppio della posta. Vicini, nelle previsioni dei bookie, Sainz e Sergio Perez bancati rispettivamente a 7.50 e a 8 mentre il trio formato da Norris, Russell e Hamilton compare in lavagna a 20.

Tra le scommesse speciali dei bookie una menzione la merita l'eventuale ingresso in gara della safety car. Il "Sì" è ritenuto molto probabile dagli operatori e vale 1.15 mentre paga 4.75 la possibilità che il Gran Premio si svolga senza interruzioni.