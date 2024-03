Pronostico Barcellona-Maiorca, combo e risultato esatto. E il Napoli...

Battere il Maiorca per andare momentaneamente a meno 5 dal Real Madrid capolista e poi... testa al Napoli di Osimhen e Kvara. Il Barcellona scende in campo venerdì sera (ore 21) per l'anticipo della 28ª giornata di Liga. Una sfida a cui i blaugrana arrivano dopo aver pareggiato 0-0 in casa dell'Athletic Bilbao, mancando così l'occasione di portarsi a meno 6 dal Real di Ancelotti.