Sanremo 2025, chi il dopo Amadeus? In quota anche Gerry Scotti e Fedez

La 74ª edizione del Festival di Sanremo si è chiusa quasi un mese fa con la vittoria finale di Angelina Mango . Chiuso il sipario non sono tuttavia terminate le scommesse sul festival della canzone italiana, anzi. L'annunciato addio di Amadeus , conduttore e direttore artistico delle ultime cinque edizioni, fa scattare in automatico l'interrogativo su chi sarà il presentatore di Sanremo 2025 . I bookmaker hanno stilato la loro graduatoria, con favoriti e "outsider". Non mancano, come sempre, le sorprese .

Presentatore Sanremo 2025, chi è il favorito per i bookmaker

In cima alla lista dei bookie c'è Paolo Bonolis, che ha già condotto il Festival nel 2005 e nel 2009. Il ritorno in Rai di Bonolis per la conduzione della kermesse canora paga 2.25 volte la posta. Un nome che circola con insistenza è quello di Alessandro Cattelan e anche i bookie lo tengono in debita considerazione: quota 5.

Sul terzo gradino del podio c'è uno dei più popolari volti Rai, ovvero Antonella Clerici: puntando su di lei si può moltiplicare la posta per 7.50. I bookmaker non escludono l'ipotesi Stefano De Martino, protagonista di un notevole successo con i suoi programmi sulla rete ammiraglia: quota 9 per De Martino conduttore del festival di Sanremo 2025.

Maria De Filippi conduce Sanremo 2025? Che quota!

E se non fosse nessuno dei cosiddetti "favoriti" a spuntarla? Occhio alle possibili sorprese, una su tutte: Maria De Filippi. Se si parla di "conduzione" il suo nome scatta quasi in automatico, tra l'altro la vincitrice (e non solo lei) dell'ultimo Festival, Angelina, viene da uno dei suoi numerosi programmi Mediaset di successo, "Amici". Quanto paga Maria de Filippi conduttrice di Sanremo 2025? Ben 20 volte la posta!

L'offerta sale a 25 se Amadeus prendesse tutti in contropiede presentandosi per la sesta volta di fila alla conduzione del Festival. Più defilata l'ipotesi Milly Carlucci, data a 33, a chiudere il cerchio c'è Fedez che paga 50.