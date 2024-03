Sassuolo-Frosinone, Soulé torna al gol? E Kaio Jorge...

La 29ª giornata di Serie A sarà importante anche in chiave salvezza con diversi scontri diretti . Sassuolo-Frosinone è uno di questi, i neroverdi sono penultimi con 20 punti mentre i laziali sonoa quota 24, uno in più rispetto al Cagliari (terz'ultimo).

Pronostico Sassuolo-Frosinone: intrigante l'Over 1,5 primo tempo

Dopo la sofferta vittoria per 1-0 contro la Fiorentina, il Sassuolo ha racimolato un solo punto nelle successive 8 partite di campionato. Situazione complicata anche per il Frosinone di Di Francesco, che in trasferta ha pareggiato 3 volte e perso nelle restanti 10 partite.

Posta in palio alta tra due squadre che hanno incassato rispettivamente 55 e 56 reti: le peggiori difese della Serie A. In casa il Sassuolo ha centrato 9 volte su 13 il Goal, esito che si è visto in 9 delle 13 trasferte giocate dal Frosinone. Anche in questa sfida verrà segnato almeno un gol per parte? Per Cplay questa eventualità vale 1.52, su Planetwin invece il Goal si gioca a 1.51 e su Snai a 1.50.

Curiosità statistica. Sassuolo e Frosinone hanno messo a referto l'Over 1,5 primo tempo rispettivamente 11 e 12 volte. Almeno due reti nella prima frazione sono offerte a 2.40.

Quote marcatori, sblocca Soulè?

L'ultimo gol di Soulé in Serie A risale al 3 febbraio, gol su rigore contro il Milan. Il talento di proprietà bianconera si gioca marcatore in Sassuolo-Frosinone a quota 3.50. Offerta che sale a 8 per "Soulé primo marcatore". Da tenere in conciderazione anche il mercato "Kaio Jorge o il suo sostituto primo marcatore", in lavagna a 7.