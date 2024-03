Pronostico Cagliari-Salernitana, le quote sui marcatori: occhio a Lapadula

Alle 15 di sabato 9 marzo la Unipol Domus sarà teatro dello scontro salvezza Cagliari-Salernitana . I sardi hanno la chance di fare un ulteriore passo in avanti in classifica contro il fanalino di coda del campionato, reduce dal pareggio per 1-1 in casa dell' Udinese . Il Cagliari invece ha fatto suo il match con l' Empoli grazie al guizzo di Jankto .

Quote 1X2 primo tempo e marcatori

Problemi in attacco per Ranieri, che non ha molta scelta e come terminale offensivo dovrebbe affidarsi a Lapadula. Solo un gol in stagione per l'attaccante peruviano, che contro la vulnerabile difesa campana potrebbe lasciare il segno. Su Cplay, Sisal e Snai Lapadula marcatore si gioca a 2.50. Offerta che sale a 5.50 per l'ipotesi che sia il primo marcatore in Cagliari-Salernitana.

Merita poi risalto una statistica relativa ai primi tempi giocati dal Cagliari nel suo stadio. Solo una volta, contro il Monza, i sardi sono andati in vantaggio al riposo. L'ipotesi 1 primo tempo si può provare a quota 2.45 mentre l'esito Multi chance 1 primo tempo o 1 finale è offerto a 1.55.