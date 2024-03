Chelsea-Newcastle, quanti gol segnano i Blues? La risposta dei bookie è...

Nel Monday night della 28ª giornata di Premier League si sfidano Chelsea e Newcastle . Blues a metà classifica con 36 punti, 4 in meno rispetto ad un Newcastle che segna tanto (57 reti) ma che fuori casa ha perso ben 8 volte su 13 in questo campionato.

Under 1,5 Casa oppure Over? Cosa dicono le quote

I Magpies hanno alle spalle una striscia di 9 "Over 2,5" di fila mentre la sequenza di "Goal" si è fermata a 8 dopo la vittoria per 3-0 sul Wolverhampton. Sono cinque invece le partite consecutive chiuse dal Chelsea con almeno un gol fatto e subìto. Dati che fanno propendere i bookie per una sfida da Goal, esito quotato a 1.44 da Cplay e Bet365 e a 1.40 da Snai.

Da segnalare che il Chelsea non è mai riuscito a segnare più di un gol al Newcastle negli ultimi 5 precedenti. Un piccolo "tabù" destinato ad essere infranto, stando alle previsioni degli operatori. L'opzione Over 1,5 Casa si gioca infatti a 1.56 contro il 2.17 previsto per l'Under 1,5 Casa.