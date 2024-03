Pronostico Almeria-Siviglia, possibile (e ben pagato) l'Over 2,5

Ultimo, senza vittorie ma... fastidiosa. L' Almeria , fanalino di coda della Liga , di recente in casa ha imposto il pareggio ad Athletic Bilbao e Atletico Madrid (e prima ancora al Girona). E vuole regalarsi la prima vera gioia in Liga contro il Siviglia , reduce dalla preziosa vittoria contro la Real Sociedad .

Goal e Over 2,5: le quote dei bookmaker

Contro l'Almeria il Siviglia ha fatto registrare la sua più rotonda vittoria in questo campionato: 5-1 al Sanchez Pizjuan. Dunque, Goal e Over 2,5: due esiti che l'Almeria ha collezionato 17 volte su 27 in questo campionato. E se questa tendenza dovesse essere confermata?

Diamo un'occhiata alle quote dei bookmaker. Cplay banca il Goal a 1.72, Better e GoldBet fermano l'offerta a 1.68. Da valutare anche l'Over 2,5 che su Cplay si può giocare a 1.91, contro l'1.88 di Bwin e l'1.85 di William Hill.