Atletico Madrid-Inter: notte magica per Bastoni in Champions? Quota 150 per...

Nella cooperativa del gol interista anche i difensori sanno esaltarsi. Yann Bisseck a Bologna è stato solo l'ultimo della serie, contro l'Atletico chissà che non possa essere protagonista Francesco Acerbi , visto in grande condizione al Dall'Ara. L'ipotesi che il centrale nerazzurro possa sbloccare Atletico-Inter paga ben 50 volte la posta!

Sempre al Dall'Ara dal sinistro magico di Alessandro Bastoni è partito il cross che ha mandato in gol Bisseck. E se Bastoni a Madrid si mettesse in evidenza con gol e assist? Moltiplicatore astronomico, pari a 150, per questa duplice eventualità.

Il Toro incorna due volte? Le quote...

La difesa dell'Atletico non è solida come in passato e chi meglio del Toro Lautaro Martinez può pensare di trafiggerla anche più volte nel corso del match? I bookie bancano a 3 un sigillo dell'argentino in qualsiasi momento. E qui siamo ancora nel campo del "probabile"...

Una doppietta è senza dubbio nelle corde di Lautaro e puntando sulla sua doppia marcatura l'offerta sale a 13. Quota che sale a 65 se il bomber nerazzurro si portasse a casa il pallone. Detto altrimenti: tripletta!

Mvp di Atletico-Inter, Morata tra i favoriti. E Barella...

Sempre intrigante la scommessa sul primo marcatore. Nel match Atletico-Inter attaccanti al potere nelle previsioni dei bookie. Per le quote è sfida tra Lautaro e Griezmann (che dovrebbe farcela), entrambi bancati a 6. L'ex Juve Morata è un'opzione da 7.50 volte la posta. Nel caldo Metropolitano uno come Barella potrebbe esaltarsi, puntando sul centrocampista azzurro si può (in caso di esito positivo) moltiplicare per 20 una qualsiasi giocata. Per Acerbi la quota sale a 40, tra gli "outsider" Bisseck, l'eroe di Bologna, proposto a 66!