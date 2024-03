Barcellona-Napoli la giocano i bookie e le quote dicono Rrahmani o Yamal

All'andata l'hanno decisa i bomber, Lewandowski e Osimhen. Si riparte da loro, firme illustri dell'1-1 del Maradona. Un risultato che lascia aperto il discorso qualificazione anche se chiaramente il fattore campo ora è per gli spagnoli, che nella fase a gironi hanno vinto le tre partite casalinghe giocate contro Porto, Shakhtar e Anversa facendo sempre registrare l'Over 2,5.

Napoli a caccia del gol: ecco cosa giocare

Il Barcellona non ha subìto gol nelle ultime tre giornate di Liga ma i flop stagionali non sono mancati. Nel suo stadio la squadra di Xavi ha concesso tre reti al modesto Granada e, a fine gennaio, è caduta per 5-3 contro il Villarreal.

Il Napoli nelle ultime otto partite ha sempre subìto un gol esatto: non uno di più, né uno di meno. Questo Barcellona davanti fa meno paura rispetto al passato ma con Lewandowski e il baby fenomeno Lamine Yamal (gol capolavoro contro il Maiorca) il livello di guardia dovrà essere al top.

I bookmaker hanno le idee chiare su chi vincerà il match: il segno 1 paga 1.90, la metà rispetto al 2 del Napoli. Partita da Goal secondo gli operatori: quota 1.65 per Cplay e Better, 1.60 invece per Snai. Una versione più "limitata" di questo esito è "Multigol Casa 1-3+Multigol Ospite 1-2" al doppio della posta.

Mvp del match: favoriti e sorprese a quota alta

Anestetizzare Lewandowski e, magari, concedersi un'incursione vincente nell'area blaugrana. Calzona punta molto su Rrahmani, difensore che di tanto in tanto timbra anche il cartellino. Nella scommessa sul miglior giocatore dell'incontro partono in prima fila, per i bookie, Lewandowski (quota 5) e Osimhen (7.50. Kvaratskhelia, Gundogan e Joao Felix sono tutti offerti a 9. E Rrahmani? Il centrale del Napoli e della nazionale kosovara è bancato Mvp a 66. Da farci un pensierino...

Supercombo 1° marcatore: occhio a Yamal

Contro il Maiorca Lamine Yamal, in barba alla sua giovanissima età, ha segnato un gol da campione. La difesa azzurra dovà "curare" con particolare attenzione il gioeillo di Xavi. Uno dei protagonisti della scommessa "Supercombo 1° marcatore". Da segnalare, a quota 50, l'opzione "Lamine Yamal primo marcatore con un tiro, nei minuti dal 31° al 60°". Si sale a 66 con "Osimhen 1° marcatore, tra il 31° e il 60°, con gol di testa".