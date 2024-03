Pronostico Arsenal-Porto, missione rimonta per Arteta contro Conceiçao

Un brutto Arsenal (zero tiri nello specchio) è uscito sconfitto dal Do Dragao di Porto nell'andata degli ottavi di Champions League . La squadra di Arteta ora non può sbagliare contro quella allenata dall'ex laziale Sergio Conceiçao nella gara di ritorno in programma martedì sera a Londra (ore 21).

Arsenal favorito, occhio al primo tempo

Qualche avvisaglia già c'era stata nella fase a gironi dove in casa l'Arsenal è stato perfetto: 3 vittorie su 3 con 12 gol fatti e 0 subìti. In trasferta invece un rendimento "normale": ko contro il Lens, vittoria sul Siviglia e pareggio ad Eindhoven contro il Psv. Nota bene: Arsenal in gol per primo in tutti e tre gli incontri, caratterizzati dall'esito Goal.

Da Goal anche le tre trasferte giocate dal Porto, che ha perso 2-1 col Barcellona ma in precedenza aveva battuto in scioltezza Shakhtar e Anversa. Da segnalare che in tre delle sei gare della fase a gironi i portoghesi hanno fatto registrare il Goal primo tempo.

Per le quote l'Arsenal è super favorito per la vittoria al 90' ma occhio all'esperienza dei Dragoni, di certo non gli ultimi arrivati. Su Cplay il segno 1 si gioca a 1.23, quota che scende a 1.22 su Sisal e a 1.20 su Bet365. Primo tempo caratterizzato da almeno due reti? L'Over 1,5 primo tempo, registrato in due delle tre partite casalinghe giocate dall'Arsenal in Champions, è offerto mediamente a 2.30.