Pronostici Championship, quote e statistiche di Birmingham-Middlesbrough

Sfruttare il fattore campo per riuscire a conquistare punti importanti in chiave salvezza. È questo l'obiettivo di un Birmingham che si prepara a sfidare il Middlesbrough dopo aver perso per 1-0 in trasferta contro il Millwall. I "Blues" al "St. Andrew's Stadium" hanno perso soltanto in 4 occasioni mentre nelle restanti 13 gare casalinghe hanno fatto registrare per 7 volte il successo e per 6 volte il pareggio. Il Birmingham complessivamente in casa vanta 26 reti all'attivo e 22 al passivo.