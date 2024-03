DFB Pokal, pronostico Saarbrucken-Monchengladbach: l'analisi del match

Riflettori puntati sul " Ludwigspark Stadion ", il confronto tra il Saarbrucken e il Monchengladbach mette in palio l'accesso alle semifinali della DFB Pokal . I padroni di casa arrivano all'appuntamento dopo aver eliminato a sorpresa l' Eintracht per 2-0 mentre la formazione ospite nel turno precedente ha battuto il Wolfsburg per 1-0.

Monchengladbach favorito



La partita almeno sulla carta non dovrebbe riservare grosse sorprese. Il Saarbrucken si trova al settimo posto della classifica della 3.Liga tedesca (l'equivalente della Serie C italiana) mentre il Monchengladbach pur non facendo faville fa parte delle squadre partecipanti all'attuale edizione della Bundesliga.

Il segno 1 è in lavagna a circa 4.85 mentre il "2" è proposto su Cplay a 1.63, su Snai a 1.60 e su Sisal a 1.62. Quanti gol verranno realizzati in questo incontro? Per i bookie più Over (a 1.65) che Under 2,5 (a 2.05) al triplice fischio dell'arbitro.