Mercoledì con Champions e Premier: quanto vale la tripla con l’Inter vincente

In campo le partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League che vedono protagonista l’ Inter di Inzaghi che – dopo l’1 a 0 di San Siro – vola a Madrid ospite dell’ Atletico al Metropolitano per staccare il pass ai quarti di finale. Non sarà semplice: l’Atletico Madrid è stata l’unica squadra ad aver battuto il Real Madrid , ma soprattutto ha perso una sola delle 20 partite interne giocate in questa stagione, con 18 vittorie e un pareggio, mentre l’Inter ha il vantaggio di potersi concentrare solo sulla Champions, visto che ha 16 punti di vantaggio sulle altre in Serie A e non deve più pensare alla Coppa Italia.

Il Borussia ospita il PSV dopo l’1 a 1 strappato in Olanda in un match in cui i gialloneri sono favoriti da pronostico nonostante il PSV sia in striscia positiva da 8 giornate. Non solo Champions, in campo anche il recupero della diciassettesima giornata di Premier League; il Bournemouth ospita il Luton in una sfida in cui gli ospiti cercheranno di porre fine al momento negativo e riuscire a togliersi dalla zona rossa.

Le quote dei bookie per la speciale tripla

La tripla con la vittoria esterna dell’Inter e i due “1” del Dortmund e del Bournemouth viene proposta da Sisal a 7,63 mentre Bet365 la offre a leggermente meno: 7,53. Begamestar rimane di diverso avviso e – oltre ad offrirla ad una quota base più alta (7,74) – offre un’ulteriore maggiorazione del 20%: complicata ma molto interessante!