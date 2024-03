Nardi, dopo Djokovic c'è Paul: si punta anche sugli ace, il dato è sorprendente

Zero ace contro Michelsen, 3 contro Humbert. Magro bottino per Tommy Paul che fin qui non si è dimostrato esattamente un "bombardiere". Nardi, invece, ha messo a segno 7 ace contro Zhang e altri 6 contro Djokovic . Nella scommessa 1X2 ace i bookie vedono favorito l'americano a 1.60, l'1 pro Nardi paga triplo mentre uno stesso numero di ace (segno X) fa salire il moltiplicatore a 6.50.

Nardi finalista a Indian Wells? Quota pazzesca!

Via via che si giocano le partite a Indian Wells si aggiornano le quote Antepost sul Vincente torneo. Con Sinner favorito a 2.25, chi vuole mettere una fiche su Nardi deve optare per la giocata "Altro", in lavagna a 75. La quota scende, si fa per dire, a 40, se Nardi arrivasse almeno in finale.

Da segnalare anche la proposta "Almeno un italiano in finale", data a 1.70.