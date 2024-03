Brighton-Roma, quote e pronostico: ben pagato l'Over 3,5

Show all'Amex Stadium? La combo Goal+Over paga...

Nel suo stadio il Brighton ha perso solo due volte, entrambe a inizio stagione: 1-3 col West Ham in Premier League e 2-3 con l'Aek Atene nel suo debutto europeo. Da segnalare poi che, tra campionato e coppe, i Gabbiani hanno segnato 4 gol in tre occasioni ma in nessuna di queste sono riusciti a mantenere la porta inviolata.

Il Brighton non può fare calcoli ed è prevedibile che possa giocare all'attacco, concedendo spazi golosi a Lukaku e compagni. Sulle lavagne degli operatori Goal e Over 2,5 partono, non a caso, in pole position. La combo dei due esiti si può giocare a 1.83 su Cplay e Sisal, a 1.77 su Sisal.

Altro Over 3,5 in vista? A quota 2.48 ci si può fare un pensierino...