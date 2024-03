Pronostico Slavia Praga-Milan, ecco chi segna per i bookie

Il Milan vince anche a Praga? Le quote...

L'attaccante francese ha esperienza internazionale da vendere ed ha riposato per gran parte del match vinto 1-0 con l'Empoli. Un suo sigillo in qualsiasi momento del match paga circa 2.50. Obiettivo numero uno: perforare una retroguardia che in casa non ha concesso gol nelle tre partite della fase a gironi: 6-0 allo Sheriff, 2-0 alla Roma e 4-0 al Servette.

Il Milan in casa del Rennes ha segnato due reti (subendone tre): saprà fare lo stesso a Praga? Bookie divisi sul mercato Under/Over 1,5 Ospite: entrambi gli esiti pagano 1.80. Ci sta optare per l'Over 1,5 Ospite e una menzione la merita anche il "semplice" segno 2 finale: quota 2.15 sul bookie Cplay, 2-10 invece per Snai e Planetwin.