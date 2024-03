Speciale Serie A, ecco i marcatori consigliati dal Re del Betting Riccardo Galli

Come ogni giovedì ecco la rubrica " I marcatori del Re " con i consigli di Riccardo Galli per le partite della 29ª giornata di Serie A .

EMPOLI-BOLOGNA: Bologna che deve fare a meno del gioiello Zirkzee per infortunio, Empoli in lotta salvezza piena: la mia scelta cade su NIANG, l’uomo che può fare la differenza per questa stagione dei toscani.

MONZA-CAGLIARI: Monza salvo e senza più nulla da chiedere al campionato. Il Cagliari è in lotta per non retrocedere e viene da una bella ed importante vittoria. La mia scelta cade comunque su un giocatore di casa, MOTA CARVALHO, dopo la stupenda rete nell’ultima di campionato disputata.

UDINESE-TORINO: i friulani, dopo la sorprendente vittoria contro la Lazio all’Olimpico, sono alla ricerca di punti importanti per la salvezza. Il Torino ormai è salvo e senza obiettivi particolari. Proviamo un giocatore dalla quota elevata: andiamo con THAUVIN per i bianconeri.

VERONA-MILAN: Verona con un attacco poco prolifico, quindi la scelta va su un rossonero. Dovrebbe rientrare LEAO che ha scontato la giornata di squalifica e penso che possa mettere in difficoltà la difesa scaligera.

SALERNITANA-LECCE: ultima spiaggia per la Salernitana, Lecce costretto a fare punti: partita importantissima. Proviamo ancora CANDREVA per aumentare la difficoltà e trovare una quota ottima anche perché le punte delle due formazioni danno poche garanzie.

FROSINONE-LAZIO: Ciociari che devono tornare a far punti ma davanti c’è la Lazio che dopo i continui passi falsi vuole tornare alla vittoria. Difficile capire chi scenderà in campo vista la situazione dei biancocelesti. Frosinone che darà il tutto per tutto e quindi proviamo SOULE che, essendo anche rigorista, può far sognare una bella quota.

JUVENTUS-GENOA: Rientra VLAHOVIC dalla squalifica, sarà determinato ed il serbo visto nelle ultime gare è decisamente pericoloso. Il marcatore di questa gara per me sarà decisamente lui.

ATALANTA-FIORENTINA: Lotta in zona Europa per le due compagini. KOOPMEINERS è l’uomo più in forma e scelgo lui come probabile marcatore, da centrocampista un suo gol è un bell’affare.

ROMA-SASSUOLO: in vista match divertente, potrebbe esserci turnover per le coppe della squadra giallorossa, un gol di PELLEGRINI dà garanzia di quota e possiamo provarlo mentre per quanto riguarda l’attacco, soliti nomi: LUKAKU o DYBALA a seconda delle scelte di De Rossi.

INTER-NAPOLI: Squadre impegnate in settimana con la Champions, da vedere le condizioni dei calciatori, gara che serve più al Napoli che all’Inter, ormai proiettata facilmente verso il tricolore. Scelgo OSIMHEN per i partenopei.

N.B. controllare sempre le formazioni ufficiali prima di fare la vostra scelta.

