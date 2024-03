Lazio, i bookie non si fidano di Lotito: Martusciello è a tempo, ecco i nomi

Sliding doors in casa Lazio . Dopo le dimissioni di Sarri , Lotito ha deciso di affidare le chiavi della squadra a Martusciello , che da vice passa dunque ad allenatore dei biancocelesti . C'è però una sosta alle porte, il che potrebbe portare Lotito a prendere in considerazione altri profili per la panchina della Lazio . Sarà conferma Martusciello o la Lazio avrà un nuovo allenatore da fine marzo... a fine stagione? Ecco come la pensano i bookmaker .

Prossimo allenatore della Lazio, quanto paga Tudor

A giudicare dalle quote sono in tanti ad avere possibilità di sedersi sulla panchina capitolina alla data del 30 marzo. La conferma di Martusciello è data a 2.25 ma alle sue spalle, in lavagna, è subito dietro Tommaso Rocchi: quota 2.75 per l'attuale allenatore dell'Under 14 biancoceleste.

Non è un'ipotesi "romantica": Klose prossimo allenatore della Lazio si gioca a 4. Ma i bookie vedono in corsa anche Brocchi e anche l'ex giocatore della Juve Igor Tudor: per entrambi il moltiplicatore è pari a 6.

A proposito di Juve, tra le alternative dei bookie ci sono anche Antonio Conte e Fabio Cannavaro ma per loro le quota sono molto più alte: 50! Per chiudere, l'immancabile "provocazione": Mourinho alla Lazio, che paga 100!