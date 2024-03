Pronostici Ligue 1, quote e statistiche di Tolosa-Lione

Seconda trasferta consecutiva per un Lione che la scorsa settimana è riuscito a battere il Lorient per 2-0. La squadra allenata da Pierre Sage è riuscito a conquistare i tre punti in 4 delle precedenti 5 gare esterne di Ligue 1 .

Il Tolosa in classifica vanta due punti in meno dell'Olympique ma in campionato prima di perdere per 1-0 sul campo del Le Havre aveva inanellato una serie di tre successi consecutivi contro Nizza (2-1), Lille (3-1) e Monaco (2-1).

Occhio al "ritardo"

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro paga mediamente 2.60 mentre il "2" si gioca a 2.65. Da segnalare che entrambe le compagini "ritardano" il segno X rispettivamente da 9 e 15 giornate consecutive. Il pareggio al 90' è un'opzione offerta su Cplay a 3.35, su Snai a 3.25 e su Goldbet a 3.15.