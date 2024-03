Serie A, pronostico Salernitana-Lecce: l'analisi del match

In campionato la compagine giallorossa non è ancora mai riuscita a vincere in trasferta

15 . 03 . 2024 19:53 2 min pronosticoSalernitanaLecce

© /Agenzia Aldo Liverani Sas Il Lecce dopo aver perso per 1-0 contro il Verona ha deciso di cambiare allenatore, la panchina dei giallorossi è ora affidata a Luca Gotti. La compagine salentina si appresta a giocare allo stadio Arechi contro una Salernitana posizionata all'ultimo posto della classifica di Serie A. La quota del successo giallorosso Osservando il ruolino di marcia esterno del Lecce si nota subito che Baschirotto e compagni non sono ancora riusciti a conquistare i tre punti in trasferta. I giallorossi nelle 14 trasferte di campionato fin qui disputate vantano soltanto 6 pareggi e 8 sconfitte. Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.85 mentre il segno 2 è proposto su Cplay e Snai a 2.50. Goldbet invece offre il successo dei salentini a 2.45. Da segnalare che la Salernitana davanti al proprio pubblico ha fatto registrare sempre il Multigol 2-4, un esito di scommessa che in questo incontro moltiplica una qualsiasi puntata per 1.53. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

