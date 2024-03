Udinese-Torino, quote equilibrate: il pronostico...

Dopo il buon pareggio conquistato a Napoli , il Torino di Juric affronta un'altra trasferta: a Udine, contro i friulani reduci dal successo per 2-1 in casa della Lazio .

Torino, somma gol 4 cercasi

I tifosi granata un po' ci avranno fatto l'abitudine: a cosa? All'Olimpico, per la settima partita di di fila, il Torino ha messo a referto l'X primo tempo. In generale questo esito si è visto ben 21 volte nelle 28 partite di campionato giocate da Zapata e compagni. L'Udinese dal canto suo ha alle spalle un 1-1 parziale contro la Salernitana e uno 0-0 al 45' contro la Lazio.

Da tener conto, in sede di pronostico, che il Torino non ha ancora mai fatto registrare la somma gol 4 e che, al pari dell'Udinese, ha un buon feeling con la somma gol 2: 10 uscite per friulani e piemontesi.

Che Udinese-Torino sia un match aperto a qualsiasi risultato lo dicono anche le quote. Pareggio possibile, quindi. Su Cplay il segno X si gioca a 2.97 mentre su Sisal e Bet365 la divisione della posta vale 2.90. Non male il Multigol 2-4 che si può trovare a quota 1.60.