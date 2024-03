Pronostico Frosinone-Lazio: Soulé castiga Martusciello? Occhio ai rigori...

Sabato alle 20.45 il Frosinone terz'ultimo in classifica ospita la Lazio , scivolata a meno 11 dal quarto posto dopo aver perso quattro delle ultime 5 partite di campionato . Crisi aperta anche per il Frosinone , che ha vinto solo una volta nelle ultime 15 giornate.

Pronostico Multigol per Frosinone-Lazio

In Serie A il Frosinone è leader in fatto di Goal e Over 2,5 ma su questa statistica incidono in negativo i 57 gol subìti, peggio ha fatto solo la Salernitana (58). Da segnalare che il Frosinone allo Stirpe ha collezionato 13 volte su 14 l'Over 1,5, esito che la Lazio lontano dall'Olimpico ha fatto registrare in 13 occasioni su 14.

L'unico pareggio in esterna dei biancocelesti resta quello di Verona (1-1), poi 6 successi e 7 sconfitte a conferma dei continui saliscendi di Immobile e compagni.

Cosa dicono le quote? La Lazio parte favorita per la vittoria, su Cplay il segno 2 si gioca a 2.13 mentre Bwin e Snai si fermano a 2.10.

Dopo due partite chiuse dalla Lazio sullo 0-0 al riposo si può valutare il Multigol 1-2 primo tempo a quota 1.58. Per una giocata in grado di moltiplicare la posta per 2.02 è consigliabile il Multigol 1-2 1° tempo+Multigol 1-3 2° tempo.

Soulé segna su rigore? E il riscatto di Kaio Jorge...

Minuto 90 di Sassuolo-Frosinone, Kaio Jorge si incarica della trasformazione del rigore per i laziali ma spedisce malamente a lato. Soulé era uscito pochi minuti prima, con ogni probabilità sarebbe stato lui a prendersi la responsabilità di calciare verso Consigli. Contro la Lazio l'argentino punta al gol, che potrebbe arrivare proprio dal dischetto. Il gol su rigore di Soulé in Frosinone-Lazio è offerto a 7.00. Quota che vola a 20 per un sigillo dell'argentino su punizione diretta.

E il riscatto di Kaio Jorge? Scenario non impossibile per i bookmaker che bancano a 4.50 l'opzione Kaio Jorge marcatore.