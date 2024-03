Chi sblocca Inter-Napoli? Quota 65 per un centrocampista. E Thuram...

Nella cornice dello stadio " Meazza " di Milano va in scena il confronto tra l' Inter e il Napoli . La classifica della Serie A al momento vede l'undici di Simone Inzaghi ben saldo al primo posto con 75 punti. I nerazzurri , reduci in campionato da 22 risultati utili consecutivi (19 vittorie e 3 pareggi), davanti al proprio pubblico sono riusciti a conquistare l'intera posta in palio in 12 occasioni su 14.

Il Napoli di Francesco Calzona ha sempre fatto registrare l'esito Goal al novantesimo, nel dettaglio ha prima totalizzato 4 punti sui campi di Cagliari (1-1) e Sassuolo (6-1) e poi altrettanti al "Maradona" contro Juventus (2-1) e Torino (1-1).

Porte violate al "Meazza"

Le quote pendono tutte dalla parte di un'Inter che ha già praticamente le mani sullo Scudetto. I nerazzurri a 10 giornate dal termine del torneo vantano ben 16 punti di vantaggio sul Milan secondo della classe. Il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna a circa 1.60 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.25.

I partenopei pur non godendo dei favori del pronostico hanno le carte in regola per impensierire la retroguardia nerazzurra, il Multigol Ospite 1-2 vale mediamente 1.60 mentre il Goal è un'opzione di scommessa proposta su Cplay a 1.72, su Snai a 1.65 e su Goldbet a 1.70.

Di Lorenzo segna... a freddo? Quota invitante

Dalle scommesse sulle squadre a quelle sui marcatori. E anche qui, chi più ne ha più ne metta. I dati dell'Inter versione Meazza (in campionato) dicono che i nerazzurri hanno subìto gol nella prima frazione solo contro il Bologna: impressionante. Il Napoli riuscirà a "sporcare" questa statistica, magari con Di Lorenzo? Un gol (o più) del capitano azzurro della nei primi 45' di Inter-Napoli si gioca a 22 quota che sale a 50 se Di Lorenzo dovesse segnare entro i primi 15' di match.

Primo marcatore: pazza idea a quota 65

Gioca sempre ma non segna mai. Al Napoli cambiano gli allenatori ma Lobotka resta il perno del centrocampo, peccato che -c ome detto - segnare non sia esattamente la sua dote migliore. Per questo motivo i bookmaker propongono a 65 lo slovacco nella scommessa sul primo marcatore. Quote ancora più alte per Juan Jesus e Mario Rui, entrambi a 75.

Nelle fila dell'Inter occhio a Pavard (quota 25) come possibile sorpresa mentre il jolly Darmian che sblocca il match paga 30 volte la puntata.

Il primo cartellino? Quota 20 per un attaccante

Nelle ultime due partite contro l'Inter, Rrahmani è sempre finito sul taccuino dell'arbitro. Ecco perchè un cartellino al difensore del Napoli viaggia a 2.75 e rientra nella sfera del "probabile". La quota sale a 7 se il centrale sarà il primo giocatore sanzionato durante Inter-Napoli.

Nella scommessa sul "Primo cartellino" è da segnalare l'opzione Thuram a quota 20. Il francese in questo campionato è stato ammonito tre volte, sempre in match di cartello: contro Juve, Lazio (in cui è stato anche il primo ammonito) e... Napoli, nel match d'andata al Maradona.