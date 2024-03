Juve, il corto muso grande assente nel 2024. Ma c'è Chiesa a quota 28...

Primo marcatore+risultato: da Chiesa a Gatti, opzioni e quote

Partendo dal pronostico che lega appunto il segno 1 bianconero al No Goal, si finisce presto per arrivare... al corto muso. L'ultima vittoria per 1-0 ottenuta dalla Juve in campionato risale al 30 dicembre: contro la Roma allo Stadium. Il successo bianconero per sul Genoa per 1-0 con gol decisivo di Chiesa è giocabile a quota 28 nell'ambito della scommessa "Primo marcatore+Risultato esatto". L'offerta sale a 30 per l'1-0 pro Juve firmato Yildiz e addirittura a 80 se il match winner dovesse essere Federico Gatti.