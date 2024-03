Serie A, Atalanta-Fiorentina: l'analisi del match

Al "Gewiss Stadium" il confronto tra l'Atalanta e la Fiorentina mette in palio punti importanti in chiave Europa. La "Dea" di Gasperini proverà a tornare al successo dopo aver fatto registrare due pareggi e due sconfitte nelle precedenti 4 giornate di campionato. Nel dettaglio l'undici bergamasco ha prima fermato il Milan al Meazza per 1-1 e poi dopo aver perso contro Inter (4-0) e Bologna (2-1) è tornata a conquistare un punto sul campo della Juventus (2-2).