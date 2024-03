Inzaghi batte il record della Juve di Conte? E in che giornata vince lo Scudetto?

Nella stagione 2013/14 la Juventus di Antonio Conte vinse lo Scudetto sfondando il muro dei 100 punti: 102 per l'esattezza. Simone Inzaghi può fare meglio del suo predecessore sulla panchina nerazzurra e battere clamorosamente il record di punti in Serie A. Per farlo servono almeno 28 punti nelle ultime 10 giornate, ovvero 9 vittorie e un pareggio. Un'impresa non semplice anche a giudicare dalla quota prevista dai bookmaker per questa eventualità: mediamente pari a 8 volte la posta.