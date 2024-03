Allegri da retrocessione, la panchina traballa come un Cioffi o un Di Francesco

Tempi duri per la Juventus di Allegri che nelle ultime giornate di campionato ha vinto (soffrendo) solo contro il Frosinone, racimolando sette punti in otto gare. Una media da retrocessione, che impone riflessioni in società e che vede nelle prossime settimane un calendario per la volata Champions molto insidioso, a partire dal delicato impegno dopo la sosta contro la Lazio, senza lo squalificato Vlahovic e l'infortunato Milik e con Tudor ex dal dente avvelenato sull'altra panchina. Una sconfitta peserebbe molto perchè il quinto posto, ora occupato dalla Roma in crescita esponenziale, è solo otto punti più giù, dai diciotto di vantaggio prima di questo filotto terribile. Al momento il tecnico toscano non sembra in discussione ma i bookie non escludono (anzi) il suo esonero entro fine campionato.