Pronostico Vicenza-Fiorenzuola, bookie convinti: ecco chi vincerà

Nel recupero della ventinovesima giornata del girone A di Serie C si affrontano la terza e la terzultima in classifica. A fare gli onori di casa sarà il Vicenza, che è imbattuto in campionato da nove giornate consecutive: 2 pareggi e 7 vittorie, l'ultima delle quali ottenuta in casa della Pro Patria. Il Fiorenzuola invece ha perso 2-0 in casa del Mantova.

All'andata tris del Fiorenzuola

Dopo il ko con il Lumezzane del 20 gennaio il Vicenza come detto non ha più perso né subìto più di un gol in un singolo incontro. La difesa sta sostenendo il Lane e anche le statistiche, si riflesso, ne risentono: sei Under 2,5 di fila per la squadra allenata da Stefano Vecchi.

Il Fiorenzuola fa registrare la presenza del Multigol 2-4 in nove delle sue ultime dieci giornate di campionato. All'andata i rossoneri vinsero 3-1 contro il Vicenza, anche per questo motivo chiamato a conquistare i tre punti davanti al suo pubblico.

Per i bookie il segno 1 non è in discussione e si gioca mediamente a 1.30. Per alzare la quota si può provare la combo 1+Multigol 1-4 o 1-3.