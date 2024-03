Tutti i convocati dell’Empoli per questa sosta delle Nazionali

Nonostante l’arrivo di Davide Nicola abbia portato punti e prestazioni nelle ultime settimane, al momento l’Empoli continua a navigare in una situazione di classifica non propriamente esaltante. I toscani infatti sono - al momento - alla posizione numero 17 in Serie A, con 25 punti in graduatoria , con un solo punto in più rispetto alla zona retrocessione. I toscani lotteranno certamente fino all’ultimo per mantenere la categoria in un campionato che, in questi anni, è stato in grado di generare tantissime nuove idee a livello mediatico, come videogiochi di varia natura, album di figurine o anche mini giochi e slot presenti nei principali casino online autorizzati. In attesa che il campionato di Serie A riprenda, ovviamente l’Empoli perderà (solo in maniera momentanea) alcuni giocatori convocati dalle rispettive Nazionali.

I giocatori dell’Empoli che sono stati convocati in Nazionale durante la sosta

La Serie A riprenderà alla fine del mese, a ridosso della Pasqua. Nel frattempo, tanti interpreti della squadra toscana sono al servizio della loro Nazionale di appartenenza. Iniziamo da uno dei calciatori più esperti della rosa, ovvero il polacco Bartosz Bereszynski. L’ex Campione d’Italia con il Napoli, che per tanti anni ha militato nella Sampdoria, è stato infatti convocato proprio dalla Nazionale della Polonia per i prossimi impegni. Sempre per la stessa Nazionale è stato convocato anche il difensore Sebastian Walukiewicz, che quindi farà compagnia al suo collega anche con la maglia della Polonia. Impegni importanti per i due giocatori, che si giocheranno la qualificazione ai prossimi Europei nei playoff. Convocazione in Nazionale anche per Etrit Berisha. L’esperto estremo difensore, che ha iniziato la stagione come titolare per poi lasciare il posto a Caprile dopo l’infortunio occorso all’ex Bari a inizio annata, si è unito alla Nazionale albanese per gli impegni che dovrà affrontare. Sempre per l’Albania arriva la convocazione per Stiven Shpendi, che però si unirà all’Under 21 e non alla Nazionale maggiore.

Altro giro in Nazionale anche per Liberato Cacace. La Nuova Zelanda infatti lo ha nuovamente convocato, anche per via delle buone prestazioni offerte dal difensore in questo campionato. Si unirà invece alla Nazionale della Romania il calciatore Razvan Marin, che si è segnalato come uno dei migliori dell’Empoli in questa stagione al momento non ancora totalmente in salvo. Altra convocazione con la Nazionale italiana Under 21, invece, per Jacopo Fazzini. Il talentuoso centrocampista dell’Empoli infatti continuerà a vestire la maglia degli Azzurrini anche per le prossime partite. Sempre in chiave Under 21 arriva la convocazione anche per Saba Goglichidze: il difensore si unirà alla rappresentativa giovanile della Georgia per far fronte ai prossimi match da affrontare. Tutte queste squadre dovranno lottare per raggiungere gli Europei di categoria. Impegni quindi molto complicati, al di là delle amichevoli, per alcuni giocatori dell’Empoli, che avranno bisogno di fortuna e attenzione per poi tornare a dedicare il loro tempo ai destini del club toscano.