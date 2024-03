Spareggi Euro 2024, Georgia-Lussemburgo: chi vince secondo i bookmaker

Vigilia degli spareggi di qualificazione a Euro 2024 che assegneranno gli ultimi tre posti per la fase finale in Germania. Nel “Percorso C” la prima semifinale, in programma giovedì a Tbilisi, vede di fronte la Georgia , priva dello squalificato Kvaratskhelia , e il sorprendente Lussemburgo di Luc Holtz .

Under 2,5 oppure Over? Cosa dicono le quote

La nazionale di Sagnol ha staccato il pass per questi playoff vincendo il suo girone di Nations League (5 vittorie e un pareggio) davanti alla Bulgaria. Occhio alla nazionale del Granducato, decisamente in crescita come certificato dai risultati ottenuti negli ultimi anni: 2° posto in Nations League alle spalle della Turchia e 3ª posizione nei gironi di qualificazione a Euro 2024 dietro a Portogallo e Slovacchia.

La Georgia ha chiuso il 2023 con sei partite caratterizzate dall’Over 2,5. Il Lussemburgo nelle ultime otto trasferte ufficiali ha perso (malamente) solo in casa del Portogallo, nelle restanti sette ha collezionato quattro vittorie e tre pareggi. Anche il Lussemburgo però deve fare i conti con un’assenza pesante, quella dell’attaccante Sinani espulso nell’ultima gara di qualificazione giocata in casa del Liechtenstein.

La posta in palio a Tbilisi è altissima, l’Under 2,5 va considerato: quota 1.53 su GoldBet e Better, 1.54 su Cplay.