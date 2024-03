Berrettini rinasce a Miami? Quota pazzesca! Sinner-Alcaraz, differenza minima

Dopo la finale persa contro Borges nel Challenger 175 di Phoenix , Matteo Berrettini torna ad affacciarsi nel circuito maggiore con la ferma intenzione di lasciarsi alle spalle un 2023 costellato da infortuni. Al Masters 1000 di Miami l’ex numero uno azzurro affronta il britannico Andy Murray , che in questo 2024 ha collezionato molte più delusioni che sorrisi. Scopriamo le quote del match tra Berrettini e Murray .

Berrettini-Murray, ben pagato il 2-0 per “The Hammer”

Poco più di un anno fa Andy Murray sconfisse Berrettini agli Australian Open per tre set a due ma il martello romano sembra pronto a prendersi la sua rivincita a Miami. Il successo di Berrettini è quotato a 1.70 mentre la vittoria di Murray fa salire l’offerta a 2.10.

Sul match pesano tuttavia diverse incognite da parte di entrambi i tennisti ed ecco che la sfida potrebbe rivelarsi piuttosto combattuta. Non a caso, i bookie ritengono probabile l’Over 21.5 games (almeno 22 giochi totali). Da non trascurare, vista la quota sostanziosa, il 2-0 pro Berrettini nella tipologia Set betting: una soluzione offerta a 2.70 contro il 3.40 previsto per un 2-0 in favore di Murray.

Quote Vincente torneo e… quarto di tabellone

C’è grande attesa per vedere all’opera Jannik Sinner, fermato da Alcaraz a Indian Wells dopo un’entusiasmante cavalcata. L’altoatesino entrerà in campo al secondo turno, contro Cachin oppure un qualificato, con possibile “rivincita” contro Alcaraz solo in finale. Lo spagnolo è in gran forma e, oltre che essere la testa di serie numero 1, è anche il favorito dei bookie per la vittoria a Miami che gli permetterebbe di centrare il Sunshine Double (accoppiata Indian Wells-Miami). Il trionfo dello spagnolo paga triplo ma subito dopo c’è Sinner, bancato vincente torneo a 3.50.

Gli altri italiani? Puntando su Berrettini vincitore a Miami si può moltiplicare per 100 un qualsiasi investimento mentre Arnaldi e il neo papà Musetti, al pari di Sonego, vedono fissate a 200 le loro possibilità di vittoria.

Tra le tipologie di scommessa disponibili per questo torneo è da segnalare anche “Vincente 4° quarto di tabellone”. In questo lato della griglia c’è Sinner che parte super favorito per i bookmaker, quota 1.53. I rivali più pericolosi per l’azzurro sono Rublev e Tsitsipas, entrambi bancati a 7.50. Occhio anche a Tommy Paul, un’insidia (americana) da 9 volte la posta.