Spalletti, chi porti a Euro 2024? I bookies "fanno le convocazioni" dell'Italia

Ciro Immobile è tra i grandi assenti tra i convocati che parteciperanno alle amichevoli della Nazionale negli Stati Uniti: per il centravanti della Lazio si tratta della seconda esclusione consecutiva. Un dato che lo mette in dubbio anche in vista di Euro 2024: secondo i betting analyst di Sisal, infatti, la chiamata di Luciano Spalletti si gioca a 3,25. Tra i centravanti, infatti, sembrano sicuri di un posto Gianluca Scamacca e Mateo Retegui, proposti entrambi a 1,30, mentre appare più complicata la presenza di Lorenzo Lucca, che è stato convocato per la prima volta proprio per questa tournée americana, ma che vede la presenza agli Europei a quota 7,50.