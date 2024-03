Portogallo favorito sulla Svezia ma occhio alla botta...di Kulu

Diverse reti in vista secondo i bookmaker

I gialloblù hanno mancato la qualificazione agli Europei, staccatissimi in classifica da Belgio e Austria. L’ultima trasferta, giocata in Azerbagian, si è conclusa con un desolante 0-3 per Kulusevski e compagni. Lo stesso risutato con cui il Portogallo ha battuto la Svezia nell’ultimo precedente tra le due nazionali. In lavagna non c’è storia: segno 1 a 1.36, colpaccio Svezia a 7.40. Plausibile l’Over 2,5, ritenuto probabile anche dai bookmaker: quota 1.72 su Cplay mentre su Snai l'offerta scende a 1.70 e su Planetwin a 1.68.

Quanto paga Kulusevski primo marcatore

Qualità da vendere nelle fila del Portogallo... ma se a sbloccare l'amichevole fosse un ex Juve? Occhi puntati su Kulusevski, che dovrebbe far parte dell'undici titolare e ha nelle corde una giocata decisiva. Paga 16 l'ipotesi che Dejan possa stappare l'amichevole di Guimaraes.

Puntando sulla doppietta del mancino svedese la quota sale a 50, "nel mezzo" si colloca invece la "combo" formata da gol e cartellino: offerta pari a 23.