Venezuela-Italia, Chiesa fa il "bis" dopo la Macedonia? E Cambiaso...

Sinner e l'Italia di Spalletti sotto i riflettori a Miami. Gli azzurri scendono in campo contro il Venezuela di Fernando Batista per il loro primo match di preparazione a Euro 2024. La Vinotinto nel 2023 ha giocato 11 partite perdendone solo due, entrambe contro la Colombia. Per il resto, 5 vittorie e 4 pareggi per una nazionale che nelle Eliminatorias per i prossimi Mondiali è stata capace di bloccare il Brasile sull'1-1.

Goal o No Goal? Cosa dicono le quote

La nazionale sudamericana ha collezionato il Multigol 1-3 in 11 delle ultime 12 partite, con l'Under 2,5 presente in 9 occasioni.

L'Italia targata Spalletti ha sempre fatto registrare l'Over 1,5 eccezion fatta per lo 0-0 contro l'Ucraina. Inoltre, nelle sei partite del nuovo corso non è mai andata in svantaggio.

Cosa dicono le quote? Italia favorita sulle lavagne degli operatori, il segno "2" paga circa 1.40. Sigillare la porta sarebbe un buon segnale per l'Italia, anche in vista di esami più impegnativi. Il No Goal si lascia dunque preferire e si può giocare a 1.62 su Cplay e Bwin, a 1.58 su Planetwin.

Quanto paga la doppietta di Chiesa

Contro la Macedonia del Nord, nelle qualificazioni per gli Europei, si è vista una delle versioni migliori di Federico Chiesa. L'attaccante bianconero mise a segno due reti e da lì vuole ripartire il figlio d'arte. L'ipotesi che Chiesa festeggi con una doppietta la prima del 2024 vale 13 volte la posta.

Primo marcatore, Cambiaso come Darmian

"Jolly" con licenza di offendere. In questa categoria si iscrivono Cambiaso e Darmian, due delle opzioni più intriganti e remunerative nella scommessa sul primo marcatore di Venezuela-Italia. Sia lo juventino che l'interista, primo marcatore in Inter-Napoli, pagano 28 volte la posta.

Quota che sale a 30 se il primo timbro sul match sarà di marca "granata". Ovvero, per il gol di Buongiorno e del debuttante Bellanova.