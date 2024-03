Spagna favorita ma la Colombia è solida: gol e giallo per Morata? Che quota!

Nell’ amichevole in programma al London Stadium di Londra (venerdì ore 21.30) la Spagna vuole impedire alla scatenata Colombia di “fare 20”. Già, i sudamericani sono imbattuti da ben 19 partite consecutive e in questo periodo hanno battuto addirittura il Brasile nelle Eliminatorias per il Mondiale e la Germania in amichevole.

Under 2,5 oppure Over? Cosa dicono le quote

La Roja di de la Fuente ha vinto l’ultima edizione della Nations League e con 7 successi in 8 partite ha fatto la voce grossa nel gruppo A delle qualificazioni a Euro 2024 (davanti alla Scozia). Insomma, le premesse per un match frizzante sembrano esserci tutte. Tuttavia, tra Under 2,5 e Over i bookie propendono per il primo esito: su Cplay l'Under 2,5 vale 1.75 mentre l'Over 2,5 è pagato 1.92. Per Better l'Under 2,5 è valutato 1.76 contro l'1.94 previsto per l'Over. Differenze minime per il bookmaker Bwin: a 1.80 l'Under 2,5, a 1.88 l'Over 2,5.

Volendo guardare altrove, si può pescare nel vasto mercato delle “Combo”. Occhio all’opzione Multigol Casa 1-3+Multigol Ospite 0-1 a quota 1.57. Con l’esito Multigol Casa 1-2 (la Colombia solitamente concede poco)+Multigol Ospite 0-1 la quota sale a 1.90.

Morata e Yamal, attenti a quei due

Tra i convocati della Spagna per le amichevoli non poteva mancare Alvaro Morata. L'ex attaccante della Juve ha segnato 4 reti nelle qualificazioni a Euro 2024 ed è l'indiziato numero uno, secondo i bookmaker, a trovare la via del gol contro la Colombia. Come detto però i Cafeteros hanno una difesa solida e, mettendola sul fisico, potrebbero far innervosire i funamboli spagnoli.

Da valutare l'opzione "Morata segna e riceve un cartellino" a quota 10, offerta che sale a 19 per la stessa combo ma con protagonista Lamine Yamal, il baby prodigio del Barcellona.