Pronostico e quote di italia-Ecuador, l'analisi del match

Riflettori puntati sulla " Red Bull Arena " di Harrison per la sfida amichevole tra l' Italia di Luciano Spalletti e l' Ecuador di Felix Sanchez Bas . Gli " Azzurri " si presentano all'appuntamento con i sudamericani dopo aver battuto per 2-1 il Venezuela di Fernando Batista grazie a una doppietta realizzata da Mateo Retegui . Anche l' Ecuador è reduce da un'amichevole vinta, Guatemala sconfitto per 2-0 con i sigilli di John Yeboah e di Gonzalo Plata .

L'Italia nei precedenti 10 incontri disputati, vittoria con il Venezuela compresa, è uscita sconfitta dal campo solamente in due occasioni: il 17 ottobre a Wembley nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2024 contro l'Inghilterra (3-1) e il 15 giugno contro la Spagna (2-1) nelle semifinali della Uefa Nations League. Federico Chiesa e compagni nelle restanti 8 partite hanno fatto registrare la bellezza di 6 vittorie e 2 pareggi.

L'Ecuador dopo la sconfitta rimediata contro l'Argentina l'8 settembre scorso (1-0) non si è più fermato, 4 vittorie e 2 pareggi nelle successive 6 gare disputate. Da segnalare che "La Tricolor" è riuscita a mantenere la propria porta inviolata nelle ultime 4 partite giocate.

Quote ok per gli Azzurri

Per i bookmaker è la Nazionale allenata da Luciano Spalletti a partire con i favori del pronostico. Il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna mediamente a 2.10, la "X" è proposta a circa 3.10 mentre il "2" regala un moltiplicatore pari a 3.35.

Italia a segno per una o due volte? Su Cplay, Goldbet e Better il Multigol Casa 1-2 è offerto a 1.50 mentre la "combo" che lega l'1-2 Casa al Multigol 0-1 Ospite vale 1.92. Per le quote sarà una sfida da Under 2,5, al massimo due reti al novantesimo è un'opzione che paga 1.58.