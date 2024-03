Serie C, pronostico Pro Vercelli-Padova: l'analisi del match

Il programma della 33ª giornata di campionato del girone A di Serie C mette a confronto la Pro Vercelli e il Padova . La classifica al momento parla in maniera molto chiara, con i " Biancoscudati " di Vincenzo Torrente quasi certi di chiudere la stagione al secondo posto (il Mantova capolista attualmente ha un vantaggio di oltre 10 punti sui lombardi) è la Pro Vercelli la squadra con il maggior bisogno di far punti. I " Leoni " con solamente due pareggi ottenuti nelle precedenti 5 giornate (5 pareggi e 7 sconfitte nelle ultime 12) sono posizionati a +4 sulla zona playout.

I "Leoni" hanno bisogno di punti

Padova che nelle ultime 3 gare disputate sembra aver tirato un po' i remi in barca, all'1-1 fatto registrare in casa contro il Vicenza hanno fatto seguito il ko per 2-0 sul campo della Giana Erminio e lo 0-0 interno contro l'Albinoleffe. Quote ok per la squadra ospite ma non si può escludere il Multigol Casa 1-3 proposto su Cplay e Goldbet a 1.67 mentre su Snai paga 1.65.