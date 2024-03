Pronostico Azerbaigian-Bulgaria, ecco due esiti da tenere d'occhio

Un gol di Despodov (meteora al Cagliari) ha permesso alla Bulgaria di battere la modesta Tanzania riabbracciando una vittoria che mancava addirittura da novembre 2022. Da lì in poi, cinque pareggi e sconfitte. La nazionale allenata da Iliev cerca continuità nell’ amichevole di Baku contro l’ Azerbaigian , che per non essere da meno ha vinto di “corto muso” il poco probante test con la Mongolia.

Statistiche e pronostico

Si è trattato del quinto No Goal di fila per la nazionale azera, che nelle qualificazioni per Euro 2024 ha almeno vinto due match (contro Estonia e Svezia) mentre la Bulgaria ha chiuso le sue eliminatorie con quattro pareggi e altrettante sconfitte.

Da tener presente che nelle ultime 20 partite giocate l’Azerbaigian ha pareggiato solo due volte. Il 17 giugno 2023 contro l’Estonia (1-1) nelle qualificazioni agli Europei e il 6 giugno 2022 in Nations League contro

la Bielorussia. Come detto la Bulgaria ha interrotto il digiuno di vittorie contro la Tanzania ma resta un tabù da sfatare. Nelle ultime 12 partite, Despodov e compagni non sono mai andati in vantaggio all’intervallo.

In primo luogo è da tenere d’occhio l’Under 2,5: quota 1.62 su Cplay, 1.60 su StarCasinò Bet e 1.58 su Planetwin. In seconda battuta piace il Multigol 2-3 in lavagna a 1.93.