Qualificazioni Euro 2024, il pronostico e le quote di Georgia-Grecia

Il ruolino di marcia della Georgia mette in evidenza un dato molto importate: la Nazionale di Willy Sagnol nelle precedenti 9 gare di qualificazione (3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte) ha fatto registrare l'Over 2,5 in 6 occasioni mentre per ben 8 volte ha regalato il Multigol 2-4.

Andamento altalenante anche per la Grecia : 5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, una per mano della Francia (1-0 a Parigi) e due contro l'Olanda (3-0 in trasferta e 1-0 in casa).

Grecia favorita

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte della Grecia. Su Cplay il segno 2 è in lavagna a 2.35 mentre su Eurobet e Bet365 paga 2.30. Per i bookmaker più Under (a 1.50) che Over 2,5 (a 2.42) mentre la scelta tra il Goal (a 2.05) e il No Goal (a 1.68) sembra ricadere sull'opzione che prevede al massimo una squadra a segno.