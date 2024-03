Inghilterra-Belgio e non solo: i pronostici sulle amichevoli delle nazionali

Buona la prima del 2024 per Germania e Olanda, di fronte martedì sera a Francoforte in un’altra amichevole extra-lusso. I tedeschi sono andati a vincere 2-0 in casa della Francia, riscattando i ko rimediati nelle amichevoli di novembre contro Turchia (2-3) e Austria (0-2). L’Olanda ha dominato la Scozia (4-0) certificando la sua crescita. I precedenti con la Germania sono caratterizzati da Goal e Over 2,5. Almeno una rete per parte a Francoforte paga 1.50. Curiosità, l’ultima volta che si è visto l’1-1 con le due nazionali in campo risale a novembre 2022.