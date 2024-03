Il pronostico di Lanus-Union Santa Fe, padroni di casa favoriti ma...

Dodicesima giornata della Copa de la Liga Profesional argentina. Nella “zona B” il Lanus è secondo in classifica alle spalle del Godoy Cruz e le due vittorie di fila ottenute contro Tigre e Belgrano lasciano ben sperare Ricardo Zielinski (allenatore del Lanus) in vista del match casalingo contro l’ Union Santa Fe .

Statistiche e pronostico

Ospiti reduci dal 2-2 contro il Central Cordoba, in precedenza avevano subìto altri due gol dal Defensa. Da tener presente che in casa il Lanus ha conquistato solo 7 dei 22 punti totali e che, negli ultimi 6 precedenti con l’Union, non ha mai vinto: 3 pareggi e altrettante sconfitte.

Curiosità statistica. Nelle 12 gare fin qui giocate nell’ambito del torneo, l’Union Santa Fe non ha mai fatto registrare la somma gol 2. In un match che si preannuncia piuttosto incerto, si può optare per l’esito Multigol 1-2. Una giocata offerta a 1.76 dal bookmaker Cplay, a 1.75 da Snai e a 1.70 da Planetwin.