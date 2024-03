Girone C di Serie C, quote e pronostico di Catania-Giugliano

Catania-Giugliano apre la 34ª giornata del girone C di Serie C . Si gioca in un Massimino senza pubblico (così sarà anche nella gara di ritorno di Coppa Italia Serie C contro il Padova) ma il Catania non può sbagliare dopo il ko con la Turris che ha ridotto a tre i punti di distanza tra i corallini (al quintultimo posto) e lo stesso Catania, ora a rischio playout .

Comparazione quote: segno 1 Catania

Il Catania non perde in casa dal 18 dicembre (0-1 col Sorrento) mentre il rendimento esterno del Giugliano è indecifrabile: 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Da segnalare che nelle ultime due giornate le due squadre hanno centrato sia il Goal che l'Over 2,5 ma in generale il Catania di Zeoli mostra un evidente feeling con No Goal e Under 2,5. Curiosità, il Giugliano in trasferta non ha mai collezionato la somma gol 3 mentre nelle ultime 14 partite giocate dal Catania non è mai uscito il segno 2: in sostanza, la squadra che giocava in trasferta non ha mai vinto.

Per le quote il Catania parte favorito a dispetto dei 10 punti in meno in classifica rispetto agli ospiti. Su Cplay l'1 si gioca a 1.60, stessa quota su William Hill mentre su Snai l'offerta scende a 1.50. Optando per la combo 1X+Under 3,5 la quota scende a 1.45, l'Under 2,5 oscilla tra 1.46 e 1.57. Il match d'andata se lo è aggiudicato il Catania con gol partita di Samuel Di Carmine.