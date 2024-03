Pronostico Padova-Pergolettese, vince Torrente? Cosa dicono le quote

Il secondo posto in classifica ormai in cassaforte e l'imminente impegno nella finale di ritorno di Coppa contro il Catania. Due fattori che spiegano il perchè, nelle ultime quattro giornate di campionato, il Padova abbia conquistato soltanto due punti. C'è però da onorare un finale di stagione al meglio, utilizzando le 5 partite che mancano al termine della regular season come "prove tecniche" in vista dei playoff.