Pronostici Ligue 1, quote e statistiche di Lille-Lens

La 27ª giornata di Ligue 1 si apre con la sfida tra il Lille e il Lens. La partita in programma al "Pierre Mauroy" mette in palio tre punti importanti in chiave Europa. I “Mastini” sono quarti in classifica con 43 punti e davanti al proprio pubblico hanno fatto registrare la bellezza di 8 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta. Da segnalare che la squadra allenata da Paulo Fonseca vanta la miglior difesa interna del campionato con solamente 6 gol subiti.