Pronostico Liverpool-Brighton, show tra Klopp e De Zerbi

Combo per il match di Anfield



Curiosità statistica. Con il Brighton in campo (sia in casa che fuori) non è ancora uscito il parziale/finale X/2, certamente rischioso in un match del genere. All'andata finì 2-2 e gli uomini di Klopp in campionato sono rimasti a secco di gol solo contro il Manchester United (0-0). Non solo, nelle ultime sei partite giocate ad Anfield in Premier League, van Dijk e compagni hanno sempre subìto gol.

Da valutare quindi la combo Goal+Over 2,5: quota 1.70 su Cplay, 1.67 su Snai e 1.62 su Sisal.