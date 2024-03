Ligue 1, quote e pronostico di Marsiglia-Psg

La squadra allenata da Luis Enrique invece non ha ancora mai perso in trasferta, Mbappé e soci lontano dal "Parco dei Principi" vantano 9 successi e 4 pareggi conditi dalla bellezza di 29 reti realizzate e soltanto 9 subite.

Psg favorito



Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte del Psg, il segno 2 è proposto su Cplay a 2.10 mentre su Snai e Planetwin365 paga 2.05. Il 14° risultato utile consecutivo da parte del Marsiglia (1X) è in lavagna a circa 1.70. Al triplice fischio dell'arbitro la "combo" che lega la doppia chance X2 all'Over 1,5 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.52.